Роскомнадзор подготовил законопроект об отмене срока действия лицензий на радиовещание

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор подготовил и инициировал законопроект, согласно которому лицензии на радиовещание и регистрация радиоканалов станут бессрочными. Об этом в четверг сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Мы подготовили и инициировали законопроект об отмене срока действия лицензий на вещание, согласно которому лицензии на радиовещание, как и регистрация радиоканалов, станут бессрочными", - сказал он на конференции "Локальное радио: инновации и перспективы", которая проходит в Сочи.