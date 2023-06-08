8 июня, 07:23

Роскомнадзор подготовил законопроект об отмене срока действия лицензий на радиовещание

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор подготовил и инициировал законопроект, согласно которому лицензии на радиовещание и регистрация радиоканалов станут бессрочными. Об этом в четверг сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Мы подготовили и инициировали законопроект об отмене срока действия лицензий на вещание, согласно которому лицензии на радиовещание, как и регистрация радиоканалов, станут бессрочными", - сказал он на конференции "Локальное радио: инновации и перспективы", которая проходит в Сочи. 

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