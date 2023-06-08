Роскомнадзор готовит предложения о проведении конкурсов на радиовещание в новых регионах

Заместитель главы ведомства Вадим Субботин сообщил, что они должны состояться без конкурсного взноса и взимания единовременной платы за право вещания

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор готовит предложения о проведении конкурсов на радиовещание в новых субъектах России. Согласно концепции, они должны проходить без конкурсного взноса и взимания единовременной платы за право вещания, сообщил в четверг заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Отдельно хотелось отметить, что в прошлом году наша страна увеличилась, у нас появилось четыре новых региона. <…> На сегодняшний день нами готовятся соответствующие предложения о проведении конкурсов на радиовещание в этих регионах. Причем в нашей концепции они должны состояться без конкурсного взноса и взимания единовременной платы за право вещания", - сказал он на конференции "Локальное радио: инновации и перспективы", которая проходит в Сочи.