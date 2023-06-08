Замминистра обороны РФ проинспектировал строительство суворовского училища в Иркутске

Образовательное учреждение примет первых воспитанников 1 сентября 2023 года

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны России Тимур Иванов проинспектировал строительство нового суворовского военного училища в Иркутске, которое примет первых воспитанников 1 сентября 2023 года. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.

"В настоящее время на объекте задействовано более 900 военных строителей и 60 единиц спецтехники. Фронт работ развернут на нескольких площадках одновременно. Все строительные процессы синхронизированы. Сегодня ход строительства училища в рамках рабочей поездки проинспектировали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что учреждение откроет двери для воспитанников уже к 1 сентября. Оно будет размещено в черте города после реконструкции и реставрации исторических зданий постройки 1912 года, где изначально располагалась военная гимназия, а позже легендарное Военно-воздушное авиационное инженерное училище.

В Минобороны РФ отметили, что специалисты реставрируют исторический основной корпус и внешнюю отделку. Кроме того, полностью возведены все три этажа спального корпуса, строится столовая, возводится кровля и производится остекление. В отдельно стоящем корпусе, где разместятся два спортзала и классы дополнительного образования, усиливают несущие конструкции, обустраивают кровлю и реставрируют исторические элементы постройки.

В пресс-службе правительства Иркутской области добавили, что на площадке училища откроют госпиталь на 150 мест. "Мы определились по некоторым моментам с точки зрения нахождения суворовцев в зоне проживания, обучения, санитарной зоне. В выполнении важной задачи - открыть училище в сентябре - задействовано большое количество людей. Мы идем в плане. И также обсудили создание на существующей площадке военного госпиталя на 150 мест. Договорились, что под него готовы предоставить участок площадью 5 тыс. га. <…> Это будет правильное решение с точки зрения помощи ветеранам, которым необходимы реабилитация и лечение", - привели в пресс-службе слова Кобзева.

Об училище

Кобзев в 2020 году обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать идею создания суворовского училища в Иркутске на территории Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Работы на площадке начались в 2021 году, строительством занялось Минобороны РФ.

В 1894 году в Иркутске было открыто юнкерское училище. В 1931 году на его базе основали ИВВАИУ, которое готовило инженеров и техников для военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали. Большая часть территории ИВВАИУ с тех пор находится в заброшенном состоянии, там регулярно происходят пожары. При этом некоторые здания являются объектами культурного наследия регионального значения.