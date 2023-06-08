Еще 10 переездов на Московской железной дороге оборудуют автоматическими шлагбаумами

В частности, они появятся на станциях Зеленый Бор, Ивантеевка, Фаустово Московской области и Лукашевка Курской области

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. На Московской железной дороге (МЖД) в 2023 году оборудуют автоматическими шлагбаумами 10 переездов без дежурных работников. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЖД.

"Для минимизации рисков ДТП 10 переездов без дежурных работников на Московской железной дороге оборудуют автоматическими шлагбаумами в 2023 году. Они появятся на станциях Зеленый Бор, Ивантеевка, Фаустово Московской области, Лукашевка Курской области, а также на участках Фаустово - Виноградово, Чкаловская - Монино, Александров-2 - Бельково, Пост 81 км - Наугольный, Бронницы - Фаустово, Павшино - Нахабино", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе, инновационная технология в автоматическом режиме подает извещение о приближении поезда и удаленно закрывает переездные шлагбаумы, которые синхронизированы со светофором, автоматически опускаются и поднимаются с включением красного и зеленого сигналов.

"В настоящее время такими современными устройствами безопасности уже оснащены три переезда на Усовской ветке Белорусского направления", - добавили в МЖД.

Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам в этом году приходится на 15 июня. "По традиции в этот день столичные железнодорожники напомнят водителям автотранспорта о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей", - сказали в пресс-службе МЖД.