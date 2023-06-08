Украина лишила аккредитации фотографа канадской газеты, подозревая в наличии паспорта РФ

В СБУ Антону Скибе сообщили, что "не уверены, что его работа соответствует национальным интересам Украины"

ОТТАВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Украины не продлили аккредитацию фотожурналиста канадской газеты The Globe and Mail из-за предполагаемого наличия у него российского паспорта, сообщило издание в четверг.

По его данным, аккредитация Антона Скибы, который работал в газете с 2014 года, закончилась 1 мая. 28 апреля Скибу вызвала на допрос служба безопасности Украины (СБУ). Его попросили предоставить сведения о месте рождения, образовании и родителях. Через три недели журналист был вызван на повторный допрос, где ему сообщили, что он якобы имеет проблемы с налоговой отчетностью, посещал Белоруссию в 2021 году и имеет российский паспорт. Его также попросили пройти проверку на детекторе лжи. В СБУ Скибе заявили, что "не уверены, что его работа соответствует национальным интересам Украины".

34-летний Скиба родился в Донбассе. Его родители проживают в Енакиеве и, как сообщает газета, получили российские паспорта. Сам журналист утверждает, что паспорта РФ у него нет, в России он не был с 18-летнего возраста, а в Белоруссии - с 2016 года.

The Globe and Mail получила письмо от пресс-службы Офиса президента Украины, в котором сообщалось, что детали биографии Скибы остаются неясными, а также повторно задавались вопросы о наличии у него или его родственников российского гражданства, его поездках в Белоруссию с 2019 по 2021 год и возможных связях с представителями ДНР и ЛНР. Посольство Украины в Оттаве отметило, что процесс проверки является беспристрастным и обусловлен исключительно вопросами национальной безопасности.