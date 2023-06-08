8 июня, 07:51

Роскомнадзор назвал актуальной информационную безопасность для российского радио

Заместитель главы ведомства Вадим Субботин отметил регулярные попытки злоумышленников при помощи взломов и подмены сигналов дестабилизировать обстановку в стране

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Российским радиостанциям сегодня стоит уделять особое внимание информационной безопасности на фоне регулярных попыток злоумышленников при помощи взломов и подмены сигналов дестабилизировать обстановку в стране. Об этом сообщил в четверг заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Хочу сказать несколько слов также про взломы и подмену сигнала. Это новые реалии, на которые всем участникам отрасли сегодня нужно обращать особое внимание. Информационная безопасность, о которой мы так долго и много говорили ранее, сегодня актуальна именно для российского радио. С помощью таких взломов противник пытается дестабилизировать наше общество, вбрасывая через каналы коммуникации с населением фейки и иную дискредитирующую информацию", - сказал он на конференции "Локальное радио: инновации и перспективы", которая проходит в Сочи.

Субботин также подчеркнул, что использование для этих целей радио еще раз доказывает то, что оно пользуется высокой популярностью у россиян. 

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