Уровень воды в Новой Каховке опустился на два метра от пиковых значений после ЧС на ГЭС

Наиболее затопленным остается село Корсунка, там продолжается эвакуация, сообщили в оперативном штабе

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 8 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Днепре на территории Новокаховского городского округа опустился на два метра от пиковых значений после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе, который работает на месте ЧС.

"На территории Новокаховского округа уровень воды понизился на два метра с момента максимального ее подъема на плато", - сказал представитель оперштаба.

Наиболее затопленным остается село Корсунка, там продолжается эвакуация. Также подтопление сохраняется в центральной части Новой Каховки.

В ночь на вторник украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. По данным экстренных служб, в зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.