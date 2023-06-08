Литва в два раза уменьшит число мест в вузах для абитуриентов с Украины

Советник министра образования, науки и спорта Андрюс Залитис сообщил, что эта норма сократится до 350 мест в новом учебном году

ВИЛЬНЮС, 8 июня. /ТАСС/. Литва в новом учебном году уменьшит в два раза число мест для абитуриентов с Украины в своих высших учебных заведениях. Об этом в четверг в эфире национального радио балтийской республики LRT сообщил советник министра образования, науки и спорта Андрюс Залитис.

"В сентябре прошлого года для абитуриентов с Украины в вузах Литвы предусматривалось 700 мест, которые частично финансируются государством. В новом учебном году эта норма сокращается до 350 мест", - сказал он.

Как пояснил советник, это сокращение является естественным процессом, так как поток беженцев с Украины в Литву значительно уменьшился. "В соответствии с этим сокращаем число мест", - отметил Залитис.

Государство финансирует учебу украинцев в вузах на 60%. Еще 40% из своих средств покрывают учебные заведения.