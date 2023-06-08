Заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил о проведении девяти заседаний, на которых выставили 54 радиочастоты в 28 городах

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Федеральная конкурсная комиссия (ФКК) по телерадиовещанию в 2022 году провела девять заседаний, по их результатам более 40 млн жителей России услышат новые радиостанции в своих городах. Об этом в четверг сообщил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"В прошлом году состоялось девять заседании, было выставлено 54 радиочастоты в 28 городах. <…> В конкурсах приняли участие 253 организации, из них 47 - победители. Осязаемый результат этой статистики - это то, что более 40 млн жителей нашей страны услышат новые радиостанции в своих городах", - сказал он на конференции "Локальное радио: инновации и перспективы", которая проходит в Сочи.

По словам Субботина, в прошлом и текущем годах ФКК было принято несколько решений по социально значимым радиостанциям, в результате которых радио "Орфей" начнет свое вещание в Туле, Сочи, Новосибирске и Нижнем Новгороде, еще в 30 городах запустится "Детское радио". Эти решения направлены, в том числе на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

"Напомню, что в 2022 году президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил своим указом основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Роль СМИ в их реализации огромна, способствует осмыслению социальных, культурных, технологических процессов и явлений с опорой на традиционные ценности и накопленный Россией культурно-исторический опыт", - заключил он.