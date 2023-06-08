Путин: РФ считает недопустимыми попытки навязать извне шаблоны в образовании и воспитании

По словам президента, страна поддерживает право каждого народа на самобытность

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия поддерживает право каждого народа на самобытность, считает недопустимым грубое навязывание извне чужих шаблонов в образовании и воспитании, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам первого международного форума министров образования.

"Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания", - подчеркнул он.

Россия, указал Путин, "напротив, поддерживает права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей".

По словам главы государства, Россия готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие страны. "Такой живой, честный обмен идеями, оригинальными подходами очень важен", - заключил президент.

Он выразил надежду, что в ходе форума будут предложены новые интересные совместные проекты, а выработанные рекомендации послужат совершенствованию и развитию сферы образования. "Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго", - заключил Путин.