Депутат предложила ввести в роддомах ставку для специалистов по грудному вскармливанию

Также первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая обратила внимание на отсутствие в стране единой программы школ подготовки к родам

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Отдельную ставку для специалистов по грудному вскармливанию необходимо ввести в роддомах России, считает первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая ("Единая Россия").

В ходе заседания группы по анализу проектов в области защиты семьи, материнства и детства она отметила, что на данный момент в роддомах вопросами грудного вскармливания занимаются акушеры и педиатры, хотя нужны отдельные специалисты в этой области.

"В роддомах помогают правильно начать грудное вскармливание, но выписывают рожениц на третий день, когда только приходит молоко. Однако проблемы появляются позже. <…> Специалист по грудному вскармливанию - это и работа в роддоме как ставка, и специалист, который приезжает на дом", - пояснила Буцкая.

Кроме того, депутат обратила внимание на проблему отсутствия в стране единой программы школ подготовки к родам. "Это то, чем нам надо заняться, потому что мы не понимаем, кто в них учит и чему", - подчеркнула Буцкая.