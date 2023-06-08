8 июня, 08:14

Биохимический анализ воды в Новой Каховке подтвердил ее пригодность

В оперативном штабе сообщили об отсутствии рисков

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты проверили качество воды в скважинах в Новой Каховке, биохимический анализ показал, что она пригодна для потребления. Об этом в четверг сообщили ТАСС в оперативном штабе, который работает на месте ЧС.

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"Пришел результат анализа воды, биохимический анализ которой говорит, что вода в наших скважинах соответствует нормам, и ее можно потреблять, никаких рисков нет", - сказал представитель оперативного штаба.

Накануне администрация Новой Каховки сообщала, что химический анализ проб воды из водопроводной сети в Новой Каховке показал, что она соответствует санитарным нормам. 

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