8 июня, 08:16,
обновлено 8 июня, 08:42

Анализ питьевой воды в Херсонской области не выявил отклонения от нормы

В Роспотребнадзоре сообщили, что отобрали 35 проб питьевой воды из распределительной сети для проведения исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор ведет тщательный анализ проб воды и объектов окружающей среды в Херсонской области, отклонений от нормы питьевой воды в 20 населенных пунктах не выявлено. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

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"В настоящий момент в 20 населенных пунктах Херсонской области, в том числе располагающихся ниже по течению реки Днепр, отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети для проведения исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели. Отклонений от нормативных показателей не выявлено", - рассказали в ведомстве.

Роспотребнадзор организовал мониторинг саниэпидситуации после разрушения Херсонской ГЭС и подтопления территорий. "Пробы питьевой воды будут отбираться ежедневно. Также раз в два дня специалисты Роспотребнадзора будут изучать состояние морской воды Черноморского побережья на территории Херсонской области и в Крыму", - сказали в ведомстве.

Усилен мониторинг за водой, поступающей по Северо-Крымскому каналу, ведутся исследования на микробиологические, паразитологические, вирусологические, санитарно-химические и радиологические показатели. Санитарно-эпидемиологическое состояние жилых территорий и пунктов временного размещения также под контролем ведомства. 

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