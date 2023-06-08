СМИ: город Санья на Хайнане усилит экоконтроль, не ограничиваясь существующими мерами

По данным газеты "Хайнань жибао", основные усилия прежде всего направлены на внедрение новых, более действенных научно обоснованных методов по утилизации отходов

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июня. /ТАСС/. Администрация города Санья на острове Хайнань намерена постоянно улучшать экологию, не ограничиваясь уже принятыми мерами. Как сообщила газета "Хайнань жибао", для этого местные власти ведут целенаправленную работу по повышению эффективности контроля за состоянием окружающей среды.

"Чтобы оптимально урегулировать вопросы экологии, Санья придерживается системного подхода и опирается на целостную концепцию, методично реализуя проекты в соответствии с намеченным графиком", - приводит издание слова главы городского управления охраны окружающей среды Гу Гуанъе.

По его словам, местное правительство стремится усовершенствовать существующую модель экономического развития путем применения всесторонних мер контроля, нацеленных на повышение общего уровня экологичности. Как отметил чиновник, основные усилия прежде всего направлены на внедрение новых, более действенных научно обоснованных методов по утилизации отходов. Гу Гуанъе уточнил, что власти Санья уделяют пристальное внимание обеспечению чистоты как воздушных и водных, так и земельных ресурсов.

Согласно официальной статистике, в последние годы Санья реализовал более 60 крупных проектов по усилению контроля за окружающей средой. Шесть из них носят долгосрочный характер. В работе по осуществлению экологического надзора принимают участие несколько профильных ведомств, задача которых - совместными усилиями устранить малейшую возможность загрязнения.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживают более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса по Цельсию, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов. Все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.