Путин: РФ продолжит и расширит работу по поддержке образования в дружественных странах

Глава государства заявил о росте числа педагогов - участников программы "Российский учитель за рубежом"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российские учителя делятся опытом и преподают в других странах, в ближайшие годы такая работа будет расширена, отметил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам первого международного форума министров образования.

"Мы многое делаем для поддержки и развития образования в других странах. Из года в год растет число педагогов - участников программы "Российский учитель за рубежом". Сейчас в рамках проектов проходящего в России Года педагога и наставника наши учителя преподают в зарубежных общеобразовательных организациях. В ближайшие годы такая работа обязательно будет расширена", - сказал глава государства.

По его словам, также РФ продолжит поддерживать профессиональное развитие педагогов и управленческих кадров в сфере образования из всех дружественных стран. "На это уже давно ориентированы многие ведущие российские вузы", - добавил Путин.

В целом он заверил, что "Россия открыта для самого широкого сотрудничества в сфере образования". "Готовы делиться опытом реализации лучших практик в этой области, в том числе для детей с ограниченными возможностями по здоровью, а также оказывать помощь в создании инфраструктуры образования по российским стандартам", - сказал президент.

Отдельно он обратил внимание, что РФ имеет и уникальный опыт внедрения цифровых и дистанционных образовательных технологий.