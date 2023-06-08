Тему Сталинградской битвы включат в "Разговоры о важном"

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, реализуется разработка перечня тематик цикла внеурочных занятий на 2023-2024 учебный год с учетом результатов опроса обучающихся и педагогов, а также полученных по итогам Всероссийского форума "Разговоры о важном" предложений

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Тема, посвященная Сталинградской битве, будет включена во внеурочные занятия "Разговоры о важном". Об этом говорится в ответе министра просвещения РФ Сергея Кравцова на обращение первого зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Минпросвещения России рассмотрело ваше письмо с предложением о включении в содержание цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном" темы, посвященной Сталинградской битве, и сообщает: министерство полностью поддерживает инициативу о включении материалов о значимом событии Великой Отечественной войны - Сталинградской битве - во внеурочные занятия "Разговоры о важном", - говорится в письме.

Министр добавил, что в настоящее время реализуется разработка перечня тематик цикла внеурочных занятий "Разговоры о важном" на 2023-2024 учебный год с учетом результатов опроса обучающихся и педагогов, а также предложений, полученных по итогам Всероссийского форума "Разговоры о важном".

Лантратова в своем обращении к Кравцову отмечала, что в ее адрес поступили обращения граждан, в том числе представителей педагогического сообщества Волгоградской области, в которых отмечалось, что игнорирование Сталинградской битвы в рамках "Разговоров о важном" является "серьезным пробелом".

Еженедельные занятия "Разговоры о важном" начались в школах РФ с 5 сентября 2022 года. Они проходят по понедельникам. Сценарии занятий с 1-го по 11-й класс адаптирован для разных возрастов школьников. Предполагается, что всего будет 34 занятия (по количеству учебных недель в году). Для каждого урока разработаны методические рекомендации, в которых описаны последовательность этапов занятий, содержательная часть, представлены вспомогательные материалы для учителей, инструкции для интерактивных заданий и так далее.