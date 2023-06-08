В WhatsApp появятся каналы

В будущем мессенджер планирует монетизировать ведение каналов

ТАСС, 8 июня. WhatsApp (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta) анонсировал запуск каналов в приложении, в которых подписчики смогут просматривать и отслеживать контент.

"Сегодня мы представляем каналы - простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp. Каналы, на которые вы подписаны, будут находиться отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке "Актуальное", куда мы также переместим статус", - сообщается в заявлении, опубликованном в четверг в блоге мессенджера.

Администраторы, курирующие каналы, смогут публиковать в них различного рода сообщения, фотографии, ведеоролики, стикеры и опросы, а подписчикам каналов этот контент будет доступен только в режиме просмотра.

В будущем планируется монетизировать ведение каналов. Согласно заявлению мессенджера, это станет возможно благодаря платежным сервисам WhatsApp.