Комитет Госдумы одобрил упрощенную выдачу ВНЖ иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ

Законопроект также содержит норму о бессрочном виде на жительство для высококвалифицированных специалистов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил поправку, по которой иностранцы, заключившие в период спецоперации контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях, а также члены их семей смогут получить вид на жительство (ВНЖ) без разрешения на временное проживание.

Соответствующая поправка опубликована в четверг в думской базе данных в числе одобренных комитетом ко второму чтению правительственного законопроекта о бессрочном виде на жительство для высококвалифицированных специалистов. Законопроект был внесен 4 апреля 2022 года и принят в первом чтении 9 июня 2022 года. В нем предлагается предоставить право оформления бессрочного ВНЖ высококвалифицированным специалистам и членам их семей, если специалист работает в России и имеет ВНЖ не менее двух лет.

Одобренной поправкой предлагается расширить в пункте 2 статьи 8 закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ" перечень лиц, которым без получения разрешения на временное проживание выдается ВНЖ. "Дополнить подпунктом 20 следующего содержания: иностранному гражданину, заключившему в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях на срок один год (далее - военнослужащий), членам его семьи, в том числе в случае гибели (смерти) военнослужащего", - указано в поправке.

Уточняется, что членами семьи военнослужащего признаются его супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родители (в том числе приемные).