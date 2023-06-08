Около 100 млн американцев получили предупреждение о низком качества воздуха из-за пожаров

В опасной зоне находятся жители штатов Индиана, Массачусетс, Мичиган, Нью-Джерси, Огайо и некоторых других

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Около 100 млн человек в США оказались в зоне с низким качеством воздуха, в основном из-за лесных пожаров, которые обрушились на Канаду. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Агентства по охране окружающей среды.

По ее данным, около 100 млн американцев живут в штатах, в которых зафиксировано резкое ухудшение качества воздуха, главным образом из-за лесных пожаров в Канаде. В настоящее время в опасной зоне находятся жители штатов Индиана, Массачусетс, Мичиган, Нью-Джерси, Огайо и некоторых других. Как отмечает издание, "миллионы американцев вдыхают такой воздух второй день подряд", и пока погода не изменится, такая ситуация сохранится.

Ранее телеканал Fox News информировал, что в Нью-Йорке зафиксированы самые высокие показатели загрязнения воздуха с 1960 года. Густая дымка серо-желтого цвета добралась до Нью-Йорка во вторник, к вечеру качество воздуха в мегаполисе заметно снизилось. В среду из-за плохой видимости были приостановлены вылеты самолетов из аэропорта Ла-Гуардия.

Ранее канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр сообщил, что в стране из-за лесных пожаров были эвакуированы 26 тыс. человек. Наиболее сильные пожары наблюдаются в провинциях Альберта, Квебек и Новая Шотландия. Тем не менее, по словам Блэра, ситуация немного улучшается из-за начавшихся дождей и понижения температуры воздуха.

Группа американских пожарных ранее прибыла в Канаду для помощи в ликвидации лесных пожаров.