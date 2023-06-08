Ремонт зданий МГУ на Воробьевых горах планируют начать в июле-августе

Работы будут осуществляться без остановки учебного процесса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт корпусов Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова начнется с главного здания на Воробьевых горах летом 2023 года после определения подрядчика. Завершить проект планируется в 2026 году, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Единого заказчика в сфере строительства", который курирует проект.

"Ремонт первых трех этажей главного здания - 7, 12 и 22 - начнется летом 2023 года после выбора подрядчика, который определится в конце июня. <…> Ремонт будет осуществляться без остановки учебного процесса. Завершить весь проект ремонта зданий МГУ им. Ломоносова планируется в 2026 году", - сообщили в пресс-службе компании.

Капитальный ремонт затронет корпусы Химического, Физического, Филологического факультетов, типографию, НИИЯФ, метеостанцию и главное здание. Совокупная площадь работ составит около 355 тыс. кв. м. В ходе проекта будут обновлены фасады и кровля, входные группы корпусов, некоторые аудитории и инженерные системы корпусов университета. Обследование зданий уже началось.