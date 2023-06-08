Центральный детский магазин в Москве организует тематическую экскурсию в честь Дня России

Мероприятие пройдет 12 июня с 18:00 до 19:00

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке проведет 12 июня бесплатную тематическую экскурсию, приуроченную ко Дню России. Она будет посвящена достопримечательностям ЦДМ, об этом в четверг сообщила ТАСС генеральный директор ЦДМ на Лубянке Светлана Фарниева.

"В честь Дня России ЦДМ на Лубянке подготовил новую тематическую экскурсию, посвященную достопримечательностям главного детского магазина страны. В ее разработке приняла участие известный гид, москвовед, обладатель премии Мостуризма "Путеводная звезда" Марина Крамская. Праздничная экскурсия начнется с масштабного светового шоу о географии и природе России в историческом пространстве главного атриума", - сказала она.

Как рассказали в пресс-службе ЦДМ, вместе с гидом гости побывают в трехпролетной лоджии, где расположена витражная композиция "Карта России и герб России". Панно площадью 500 кв. м были созданы вручную из натуральных камней и стекла, а вес конструкции превышает 1 тонну. Отмечается, что во время экскурсии особое внимание уделят механическим часам главного атриума, изготовленным Петродворцовым часовым заводом "Ракета".

В пресс-службе отметили, что экскурсантам также представят пять новых уличных витрин магазина, созданных по мотивам сказок и шедевров русской литературы для детей. В завершении путешествия гости побывают в "Музее детства" с уникальной коллекцией ретроигрушек и поднимутся на смотровую площадку, откуда открывается панорамный вид на исторический центр Москвы.

Поясняется, что экскурсия предназначена для семейного посещения с детьми старше 6 лет. Она пройдет 12 июня с 18:00 до 19:00. Для участия необходима предварительная регистрация.