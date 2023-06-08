Путин назвал российскую систему талантов одной из самых результативных в мире

Это подтверждается блестящими победами на международных олимпиадах, отметил глава государства

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. России удалось сформировать одну из самых качественных систем поддержки талантов у детей и молодежи, что подтверждается блестящими победами на международных олимпиадах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам первого международного форума министров образования.

"У нас действует одна из самых результативных в мире систем выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Об этом убедительно свидетельствуют и международные исследования, и блестящие победы наших ребят на международных олимпиадах школьников", - сказал он.

Путин подчеркнул, что у России мощный образовательный потенциал, сильные педагогические и научные школы. "За последние 20 лет в нашей стране проведена модернизация всей системы образования. И такая работа, донастройка образовательных программ постоянно продолжается с учетом растущих запросов молодежи, стремительных общественных, экономических, технологических изменений в мире и, конечно, тех новых масштабных задач, которые мы решаем в рамках национальной повестки развития", - рассказал президент.

По словам главы государства, главной движущей силой развития в XXI веке стал человек, его знания и кругозор, стремление постигать новое. Поэтому, по мнению Путина, очень важно, чтобы люди во всех странах имели равные возможности для реализации таланта, получения образования, "а государства гарантировали его доступность, активнее внедряли современные стандарты, которые бы не только давали добротный багаж знаний и навыков, но и прививали молодому поколению ценности, основанные на традициях и культуре своих стран и народов".

"Сегодня в России все дети имеют равный доступ к бесплатному качественному дошкольному, общему и дополнительному образованию. Создана современная модель управления и оценки качества образования на основе объективных данных", - напомнил Путин.

Он отметил, что Россия рада видеть в гостеприимной Казани руководителей министерств дошкольного, общего и высшего образования из многих государств планеты, педагогов и представителей научных организаций.