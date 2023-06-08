В женских консультациях Хабаровского края введут дополнительные обследования

Инициативу хотят реализовать в рамках новой региональной программы повышения рождаемости

ХАБАРОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае планируют расширить функционал кабинетов во всех женских консультациях дополнительными обследованиями для женщин с одним или несколькими детьми для решения проблем со здоровьем и планирования последующих беременностей, сообщил ТАСС замминистра здравоохранения региона Алексей Веселов. Инициативу хотят реализовать в рамках новой региональной программы повышения рождаемости.

"Сейчас отмечается высокий рост показателей среди женщин, которые рожают второго, третьего ребенка. Есть значительный потенциал у этой категории, женщины готовы иметь еще детей, но имеют гинекологические проблемы. Планируется усилить работу в этом направлении, расширить функционал кабинетов дополнительными обследованиями во всех женских консультациях", - сказал Веселов.

За 2022 год в регионе отмечается рост рождаемости на 26% у женщин, имеющих двух и более детей. Общее количество многодетных семей в крае, где проживает 1,3 млн человек, превысило 22,2 тыс. За последние пять лет число таких семей увеличилось почти в 1,5 раза.

По программе повышения рождаемости также планируется усилить работу кабинетов по профилактике абортов, сообщил собеседник агентства. Важно сделать так, чтобы женщины, обратившиеся за процедурой аборта в частные клиники сначала проходили через кабинеты предабортной профилактики. Сейчас такая практика развита преимущественно в государственных медучреждениях.

"Также в программе планируется интенсивная работа по популяризации лабораторных исследований среди мужчин и женщин на определение своего репродуктивного статуса и профилактики бесплодия, внедрение углубленных скрининговых исследований, в том числе при планировании ЭКО", - сказал замминистра.

Он уточнил, что мероприятия программы будут реализованы за счет средств системы обязательного медицинского страхования, средств краевого бюджета и иных источников финансирования. Программа межведомственная, помимо направления здравоохранения, будут реализованы мероприятия по линии социальной защиты и образования.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России в мае сообщала, что регионы России должны принять собственные программы по поддержке рождаемости. Она отмечала, что общефедеральных мер для реагирования на ситуацию с демографией в конкретном субъекте недостаточно, нужна региональная настройка.