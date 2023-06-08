Рузе присвоят звание "Населенный пункт воинской доблести"

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что принятое решение имеет большое значение для жителей города

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Почетное звание Московской области "Населенный пункт воинской доблести" присвоили городу Рузе, соответствующее ходатайство поддержали депутаты Московской областной думы на заседании в четверг.

"Поступило ходатайство совета депутатов городского округа Руза Московской области о присвоении почетного звания Московской области "Населенный пункт воинской доблести" городу Рузе Московской области. По результатам рассмотрения поступивших документов подготовлены рекомендации о присвоении почетного звания Московской области "Населенный пункт воинской доблести" городу Рузе Московской области", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, принятое решение имеет большое значение для жителей города.

"Руза находится в одном ряду со многими городами Московской области, жители которого проявили в годы войны невероятную стойкость, мужество, самоотверженность. Жители Рузского округа чтят память павших воинов Красной Армии и Рузских партизан. На протяжении многих лет ведутся работы по поискам и захоронениям павших воинов. Подвиг наших героев не забыт, и присвоение звания городу тому подтверждение", - добавил он.