Фурсенко: Россия готова конкурировать с другими странами в привлечении и удержании кадров

Помощник президента РФ назвал главной задачей создание привлекательных рабочих мест для преодоления дефицита квалифицированных кадров

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Россия в условиях попыток других стран переманить к себе лучшие кадры готова конкурировать с ними в удержании и привлечении квалифицированных специалистов. Достичь успеха в этом можно за счет качественной системы образования и создания привлекательных рабочих мест, сказал в четверг на первом международном форуме министров высшего образования "Формируя будущее" в Казани помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Образование сегодня не имеет временных границ и "нормальный человек учится всю жизнь", считает он.

"Самый главный дефицит сегодня - это дефицит квалифицированных кадров. Существуют страны <…>, которые вместо того, чтобы заниматься системой образования, просто начинают работать в качестве "пылесоса", вытаскивая лучших людей, которые воспитаны и образованы в других странах, и пытаясь таким образом увеличить разрыв между своими возможностями и возможностями других стран. Мы это знаем, мы к этому готовы. Я думаю, главная наша задача - не только создавать хорошую систему образования, но и вместе с нашими коллегами из промышленности, из самых разных сфер создавать привлекательные рабочие места", - сказал Фурсенко.

Россия в совершенствовании системы образования открыта для опыта других стран, отметил он, но для нее "имеет огромное значение сохранение самобытности и суверенности", также добавил помощник президента РФ.

"Я думаю, что это важно для всего мира. Потому что мы сильны тем, что мы - разные. <…> Республика Татарстан <…> в составе России - это как раз пример того, как, объединяя разные подходы, знания, взгляды, мы создаем единое мощное государство, мощную экономику и сообщество", - заключил Фурсенко.