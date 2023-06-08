В Москве на стройке стадиона нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Находки передадут в специализированную службу для утилизации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружены на Восточной улице в Москве во время строительных работ. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Восточной улице в ходе строительных работ обнаружены предметы с признаками коррозии, возможно, части боеприпасов времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства, добавив, что находки будут переданы в специализированную службу для утилизации.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что два 122-миллиметровых снаряда и один взрыватель времен войны найдены на стройке стадиона имени Эдуарда Стрельцова.