Голикова заявила об эффективности проекта долговременного ухода

По словам вице-премьера РФ, к концу 2023 года охват этой мерой поддержки достигнет 150 тыс. человек

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Проект по долговременному уходу за пожилыми и людьми с инвалидностью показал свою эффективность, к концу 2023 года охват этой мерой поддержки достигнет 150 тыс. человек. Об этом в четверг сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Результаты пилотного проекта показывают его высокую востребованность и эффективность. У пожилых граждан появилась возможность получать необходимый им уход в привычной среде родного дома, не переезжая в интернат, улучшилось их физическое и психологическое состояние. Дополнительную поддержку и обучение получили и родственники пожилых граждан, которые осуществляют за ними уход", - сказала она во время телемоста с регионами РФ ко Дню социального работника.

По словам Голиковой, сейчас в пилотном проекте участвуют 34 региона страны, а в 5 из них в 2023 году предусмотрено существенное расширение такой помощи и распространение ее на все муниципалитеты региона.

"Какими бы ни были комфортными дома-интернаты, пожилому человеку, конечно, удобнее получать помощь дома в привычной обстановке, даже если он не нуждается в круглосуточном уходе. К концу года количество пожилых граждан и людей с инвалидностью, которые получат долговременный уход, приблизится к 150 тыс. человек. Следующая задача - включить по поручению главы государства в этот проект до конца текущего года все регионы страны", - отметила вице-премьер.

Голикова напомнила, что ключевые мероприятия по развитию социального обслуживания были включены президентом РФ в 2018 году в национальный проект "Демография". Оказание помощи пожилым гражданам и людям с инвалидностью на дому совершенствуется в рамках проекта "Старшее поколение". Осуществляют надомный уход более 1,9 тыс. государственных организаций. В 2022 году такую помощь социальных работников получили более 2,1 млн одиноких пожилых граждан и людей с инвалидностью.