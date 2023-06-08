В образовательном форуме Армении и России примут участие более 200 человек

На мероприятие приглашен в том числе ректор МГУ имени Ломоносова, сообщил замминистра образования Армении Артур Мартиросян

СИРИУС /федеральная территория/, 8 июня. /ТАСС/. Более 200 человек станут участниками научно-образовательного форума Армении и России, который скоро пройдет в республике. Об этом на полях Второго Молодежного форума Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза сообщил ТАСС заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян.

"У нас через несколько дней будет большой армяно-российский научно-образовательный форум, где будет больше 200 человек. <...> На высоком уровне это все пройдет", - сказал он

По словам Мартиросяна, ожидается, что в форуме примут участие министры образования двух стран. Помимо этого, добавил он, на мероприятии, в частности, планируется присутствие ректора МГУ имени Ломоносова.

Замминистра отметил, что в форуме примут участие около 100 россиян и 100 представителей Армении.

В декабре прошлого года Минобрнауки России сообщало об инициативе провести в 2023 году российско-армянский образовательный форум. В конце апреля этого года в Ереване состоялся Первый российско-армянский форум образования в сфере культуры.