Чернышенко уверен, что весь мир присоединится к неангажированному движению фиджитал-игр

Вице-премьер представил на выставке "Евразия - наш дом" проект международного турнира "Игры будущего"

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассчитывает, что вскоре весь мир присоединится к движению фиджитал-игр, которое не подвержено политизации. Об этом он заявил, представляя на выставке "Евразия - наш дом" проект международного турнира "Игры будущего".

"По поручению президента впервые в истории человечества в марте 2024 года пройдут инаугурационные Игры, которые дадут старт новому движению - создание гармоничного человека, который развит и в компьютерных видах спорта, и в физическом виде спорта", - сказал зампред правительства РФ.

"Совсем скоро все страны присоединятся к этому движению, которое не ангажировано, не подвержено влиянию международных федераций, которые под дудку недружественных стран запрещают нашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях", - указал Чернышенко.

На выставке премьерам стран Содружества Независимых Государств рассказали о развитии компьютерных видов спорта, о международном турнире по 16 инновационным технологическим дисциплинам "Игры будущего", который пройдет в феврале - марте 2024 года. Планируется, что участие в нем примут 2 тыс. спортсменов из 100 стран. Все они поддерживают концепцию фиджитал - объединяют классический спорт, киберспорт и технологии.

В зоне интерактивной презентации премьер-министру России Михаилу Мишустину показали возможность игры в аэрохоккей с роботом-манипулятором Universal Robots UR10, который с помощью датчиков выстраивает стратегию игры, реагируя на движение соперника, тем самым погружая в формат фиджитал.