Девелопер построит в Лужниках киноконцертный комплекс и торговую галерею

Особенностью проекта станет кинотеатр на крыше

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Комплекс с кинотеаром на крыше и торговая галерея появятся на Лужнецкой набережной в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Общая площадь построенных вдоль Лужнецкой набережной спортивных и культурных объектов превысит 100 тыс. кв. м, что на 25% увеличит существующий инфраструктурный потенциал территории. Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, таких показателей удастся добиться благодаря строительству новых спортивных объектов в Лужниках и реализации проекта редевелопмента территории бывшего завода "Союз" - здесь появится многофункциональный жилой комплекс Luzhniki Collection инвестиционной группы "Абсолют", - говорится в сообщении.

Как уточнили в комитете, жилой комплекс строится в районе Хамовники по адресу: Лужнецкая набережная, владение 2/4 (ЦАО). "На прилегающей к спорткомплексу территории реализуется масштабный проект редевелопмента с созданием новых точек активного и культурного отдыха. Учитывая значимость для города и популярность района среди москвичей, застройщик готовит инфраструктуру не только для своих будущих жильцов, но и для всего города. Создаваемое таким образом многофункциональное пространство объединит новый проект и спортивную инфраструктуру "Лужников" в уникальный культурно-спортивный кластер", - подчеркнула Пятова, чьи слова приводит пресс-служба.

Руководитель Москомстройинвеста уточнила, что на реорганизуемой территории девелопер планирует построить современный киноконцертный комплекс общей площадью более 26 тыс. кв. м, рассчитанный на проведение кинопоказов, культурных фестивалей и конкурсов, образовательных и концертных программ, творческих встреч и мастер-классов. Особенность проекта - кинотеатр на крыше.

Вдоль набережной планируется обустроить зеленое пешеходное пространство - зоны кафе и ресторанов, а также торговой галереи протяженностью более 300 м, с магазинами и студиями, ориентированными на здоровый образ жизни. Дополнительным элементом галереи станет ландшафтное озеленение кровли. "Спорткомплекс в последние годы активно развивается: строится уникальный теннисный центр, реконструируется построенный к Олимпийским играм 1980 года спортивный зал "Дружба", возведен многофункциональный ледовый дворец "Кристалл", - заключила Пятова.