Россия заявила о готовности поставлять школьные учебники в дружественные страны

Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что также реализуется проект по строительству новых школ в этих странах, где у детей будет возможность получить "двойной аттестат"

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Россия готова поставлять школьные учебники по разным предметам в дружественные страны и переводить их на местные языки. Об этом в четверг заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Обеспечение учебной литературой - мы готовы поставлять учебники по разным предметам, переводить их на все языки, предоставлять цифровые ресурсы", - сказал он, выступая в четверг на международном форуме министров образования "Формируя будущее".

Кроме того, Минпросвещения РФ планирует в подведомственных педагогических вузах центры культуры дружественных стран. "Чтобы наши студенты, наши учителя тоже знакомились с культурой и обычаями ваших стран. Чтобы у нас был опыт такого обмена", - отметил Кравцов.

Министр напомнил, что также в настоящее время реализуется проект по строительству новых школ в этих странах, где у детей будет возможность получить "двойной аттестат".

Цифровые ресурсы

Кравцов отметил, что Россия готова внедрять электронные ресурсы дружественных стран в свою систему образования. По его словам, портал "Российская электронная школа" действует на пяти языках, содержит более 6 тыс. уроков, которые можно адаптировать на любой язык.

При этом он подчеркнул, что дистанционное образование никогда не заменит очное. "Мы не заменяем очное традиционное обучение дистанционным образованием, мы считаем, что дистанционные, информационные технологии в поддержку будут традиционной системе образования", - добавил министр.

На форуме "Формируя будущее" присутствуют представители из 31 страны, в частности, Египта, Ирана, Конго, Кубы, Палестины, ОАЭ и Бразилии.