Голикова призвала регионы избегать формализма при оказании помощи ветеранам СВО

Вице-премьер РФ напомнила, что в России начал работу фонд "Защитники Отечества"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала регионы и работников социальной сферы при оказании помощи ветеранам спецоперации и их семьям избегать бюрократии и формализма.

"За прошлый год в регионах накоплен опыт эффективной и своевременной помощи ветеранам СВО и их семьям. Прошу выстраивать самый тесный контакт с социальными координаторами, с местными отделениями фонда "Защитники Отечества", объединиться вокруг таких семей, не допускать всего того, что чуждо нашей сфере - бюрократии и формализма", - сказала она во время телемоста с регионами РФ к Дню социального работника.

Голикова напомнила, что в России начал работу фонд "Защитники Отечества", в нем сформирована служба социального сопровождения. Во всех регионах страны начали работать социальные кооодинаторы, утверждены требования к их работе, правила деятельности и порядок взаимодействия.