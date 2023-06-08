Лавров: РФ готова делиться наработками в сфере образования и воспринимать зарубежный опыт

Министр иностранных дел РФ отметил, что международное сотрудничество в образовательной сфере способствует формированию более справедливого и демократического многополярного мироустройства

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Россия готова делиться собственными инновационными наработками в сфере образования и открыта для восприятия зарубежного опыта. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова участникам международного форума министров образования "Формируя будущее".

"Россия готова делиться инновационными наработками и перспективными образовательными проектами. Разумеется, всегда открыты для восприятия лучшего зарубежного опыта", - говорится в послании главы дипведомства, которое зачитал в четверг директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

"В условиях тектонических сдвигов на мировой арене конструктивное, взаимоуважительное международное сотрудничество в образовательной сфере объективно способствует формированию более справедливого и демократического многополярного мироустройства, отражающего культурно-цивилизационное многообразие народов мира", - отметил Лавров.