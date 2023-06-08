В регионах Сибири прогнозируют грозы и шквалистый ветер

Порывы ветра могут достигать 25 м/с

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные грозы и шквалистый ветер до 25 м/с в регионах Сибирского федерального округа в ближайшие дни. Об этом сообщили в региональных управлениях МЧС и управлениях по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"По данным синоптиков, в Алтайском крае днем 9 июня и сутки 10 июня ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, град, усиление ветра до 15-20 м/с, при грозах шквалы до 25 м/с. Наибольшие порывы ветра прогнозируются в Бурлинском, Немецком, Благовещенском, Завьяловском, Угловском, Советском, Смоленском, Егорьевском и Волчихинском районах", - сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях аномально жаркая погода будет сопровождаться кратковременными дождями, грозами и порывами ветра до 25 м/с. На выходных ожидается похолодание, осадки сохранятся. В Омской области температура воздуха снизилась до 24 градусов, в четверг днем в регионе ожидаются дожди разной интенсивности - от небольших до сильных. Непогода прогнозируется и в юго-восточной Сибири, так штормовое предупреждение было объявлено в Хакасии, усиление шквалистого ветра ожидается в Туве.

За время жаркой погоды, которая установилась в Сибири почти на неделю, в округе почти ежедневно фиксируются температурные рекорды. Как сообщила начальник Обь-Иртышское УГМС Наталия Криворучко, 6 июня в Омске был побит температурный рекорд более чем 80-летней давности, максимальная температура воздуха в городе повышалась до плюс 37 градусов. Предыдущий рекорд был зафиксирован в этот день в 1939 году, тогда температура составила плюс 36,3 градуса.