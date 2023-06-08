В фонд "Защитники Отечества" за неделю обратились более 4 тыс. человек

Председатель фонда Анна Цивилева отметила, что была оказана адресная помощь по самым разным вопросам

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" за первую неделю работы принял обращения от 4 тыс. человек. Об этом в четверг сообщила председатель фонда Анна Цивилева на встрече с социальными координаторами в формате видеоконференции.

Встреча была приурочена ко Дню социального работника, который отмечается в России 8 июня.

"За первую неделю работы филиалов мы увидели много примеров оказанной вами адресной помощи по самым разным вопросам: от юридической и психологической помощи до путевок в детские лагеря для детей и медицинской реабилитации. Каждый из этих этот вопросов был неизменно связан с конкретной жизненной ситуацией, в которую вы погружались, сопереживали и, что самое главное, помогали людям", - приводят слова Цивилевой в пресс-службе фонда.

Она уточнила, что всего за первую неделю работы в филиалы фонда обратились более 4 тыс. человек.

Опыт соцработников

Опыт социальных координаторов поможет команде фонда справиться со всеми поставленными задачами, считает начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Служба социальных координаторов создана в России впервые. Очень важно, что среди вас есть не только опытные социальные работники, но и ветераны и члены семей участников СВО. С такой командой мы сможем сделать так, чтобы ветераны, возвращающиеся домой, понимали, что их не оставят один на один с проблемами", - цитируют в сообщении Новикова.

Также в мероприятии принял участие Герой России Алексей Романов, он подчеркнул важность неравнодушного отношения к каждому, кому требуется помощь.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям таких погибших военнослужащих. 30 и 31 мая филиалы фонда открылись во всех регионах РФ, они начали работу 1 июня.