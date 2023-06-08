Физкультурно-оздоровительный комплекс появится в районе Солнцево в Москве

Суммарная площадь комплекса составит более 4,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Физкультурно-оздоровительный комплекс построят на Боровском шоссе в московском районе Солнцево. Об этом сообщил в четверг заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В настоящее время земельный участок площадью 0,33 га по адресу: Боровское шоссе, з/у 8 свободен от объектов капитального строительства. В последующем здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, суммарная поэтажная площадь нового комплекса составит 4 620 кв. м. Она добавила, что инвестор строительства будет определен в результате торгов.

"Появление такого крупного инфраструктурного объекта, как физкультурно-оздоровительный комплекс, должно положительно сказаться на развитии района. Как неоднократно отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, горожанам должны быть доступны различные объекты инфраструктуры, в том числе спортивные, заниматься в которых смогут не только жители конкретного района, но и все москвичи и гости столицы", - заключила Пятова.