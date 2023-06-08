В Калининградской области на три недели ввели запрет на посещение лесов из-за засухи

Штраф за его нарушение составляет от 15 до 30 тыс. рублей на физических лиц

КАЛИНИНГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области ввели запрет на посещение лесов с 8 июня на 21 день из-за засухи. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале регионального министерства природных ресурсов и экологии.

"В связи с экстремальными погодными явлениями вводится запрет на посещение лесов в Калининградской области гражданами с сегодняшнего дня на 21 день. Просим граждан отнестись с пониманием. Потенциальный ущерб от лесных пожаров в связи с неосторожным обращением огнем может привести к катастрофическим последствиям. Мера вводится в целях обеспечения безопасности государственного лесного фонда и исключения риска для "лесных" населенных пунктов. Особо хотим отметить - штраф за нарушение данного запрета составляет от 15 до 30 тыс. рублей на физических лиц", - говорится в сообщении.

Как сообщила в среду ТАСС профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта Галина Баринова, в апреле и мае текущего года в области зафиксировано минимальное количество осадков за прошедшие 50-60 лет. Так, в мае выпало всего порядка 3 мм осадков при средней месячной норме около 50 мм. Это привело к недостатку в первую очередь влаги в почве, что, по ее словам, опасно для сельского хозяйства.

Главное управление МЧС по Калининградской области в среду объявило штормовое предупреждение из-за отсутствия осадков в регионе. Ранее из-за сухой и жаркой погоды администрация Калининграда ввела в городе особый противопожарный режим, запретив разведение костров и использование мангалов на всех территориях, кроме общепита. В городе также запрещены фейерверки и петарды, использование огня для работ (кроме противоаварийных) вне постоянных мест их проведения.

В региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС сообщили, что дожди в области возможны в середине июня.