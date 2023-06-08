В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление на улице в купальниках или обнаженном виде

Нарушители с 1 августа будут платить 6 тыс. рублей

СУХУМ, 8 июня. /ТАСС/. Парламент Абхазии внес изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в 20 раз увеличив штраф за появление за пределами пляжей в купальниках или обнаженном виде. Теперь нарушители с 1 августа будут платить 6 тыс. рублей вместо 300, передает корреспондент ТАСС с заседания парламента.

"Появление на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда", - говорится в постановлении парламента. Ранее штраф составлял пять минимальных размеров труда, или 300 рублей.

Отмечается, что под обнаженным видом понимается полное отсутствие одежды на теле человека либо отсутствие одежды на его торсе.

"Наличие большого количества отдыхающих и туристов существенно пополняет бюджет Абхазии, но нельзя забывать и о нашем национальном менталитете, о воспитании нашей молодежи в духе Апсуара (этический моральный кодекс). Многие находящиеся у нас на отдыхе считают, что если они находятся на курорте, то на свой внешний вид обращать внимание необязательно, и позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах или в местах, отведенных для купания, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом. Все это вызывает возмущение не только старшего поколения, но и молодых людей из местного населения, так как в нашем обществе не принято быть одетым подобным образом в общественных местах", - сказал, представляя законопроект, депутат Даут Хутаба.

Закон вступает в силу с 1 августа. До этого руководители городов и районов должны установить необходимые информационные стенды.