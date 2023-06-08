Выплату по уходу за детьми с инвалидностью установили для малоимущих семей в Подмосковье

Размер ежемесячной выплаты составит 18 тыс. рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Семьи со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума смогут получать ежемесячную выплату на уход за ребенком, имеющим третью степень ограничения способности к самообслуживанию. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы в четверг.

"Меру социальной поддержки предлагается установить одному из родителей (опекуну (попечителю), приемному родителю) ребенка-инвалида, имеющего 3 степень ограничения способности к самообслуживанию, в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В материале поясняется, что размер ежемесячной выплаты на осуществление ухода за детьми с инвалидностью составит 18 тыс. рублей.

"Выплата будет предоставляться ежемесячно родителю или опекуну на уход за ребенком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать. Мера поддержки предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума. Такую меру поддержки смогут дополнительно получить более 1,7 тыс. семей Подмосковья. На эти цели из бюджета региона выделяется 374 млн рублей", - добавил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.