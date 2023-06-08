Только 17% опрошенных россиян планируют участвовать в мероприятиях в День России

Согласно исследованию ВЦИОМ, 70% респондентов знают об этом празднике

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Только 17% россиян планируют посетить праздничные мероприятия в День России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые опубликованы на сайте центра в четверг.

День России отмечается 12 июня. Большинство (70%) респондентов знают о таком празднике.

"В этот день в российских городах проходят праздничные и торжественные мероприятия, посетить которые планируют 17% граждан (2018 год - 20%). Чаще на них можно будет встретить женщин (21% против 12% мужчин), больший интерес к праздничным торжествам в этот день проявляют и сельские жители (25% против 5% среди жителей обеих столиц и 14-17% в городах). Праздничный салют хотят посмотреть 13% (2018 год - 17%). В перечне других вариантов отдыха россиян на этот день: прогулки и отдых на природе (пикник, шашлык и т.д.) - 21%; гости - 14%; просмотр телевизора - 11% и посещение театра, концерта или кино - 5%", - говорится в сообщении.

На вопрос, какие значимые достижения и успехи произошли в стране за последние 10-15 лет, дал ответ каждый второй опрошенный (51%). Среди достижений они назвали воссоединение с Крымом и другими регионами, благоустройство городов, развитие инфраструктуры, строительство и ремонт дорог, развитие промышленности, производства и сельского хозяйства, в том числе космической отрасли, развитие экономики, предпринимательства, успехи импортозамещения.

Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй респондент (49%), первые строчки заняли президент России Владимир Путин (19%) и военнослужащие, участники СВО (14%).

Опрос проведен 2 июня 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.