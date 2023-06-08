8 июня, 09:53

В Нижегородской области разрешили охоту на чаек

Это позволит оперативно ликвидировать очаг гриппа птиц среди озерных чаек в Шарангском муниципальном округе, заявили в региональном парламенте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июня. /ТАСС/. Депутаты заксобрания Нижегородской области в четверг на внеочередном заседании внесли изменения в закон об охоте, согласно которым популяция озерных чаек теперь внесена в состав охотничьих ресурсов, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

"Депутаты внесли изменения в закон "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области", согласно которым популяция озерных чаек теперь внесена в состав охотничьих ресурсов", - говорится в сообщении.

В заксобрании отметили, что решение принято после консультаций со специалистами, это позволит оперативно ликвидировать очаг гриппа птиц среди озерных чаек в Шарангском муниципальном округе.

Председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов на заседании отметил, что изменения в законодательство позволят в том числе провести мониторинговый отстрел. Ранее это нельзя было сделать, так как птица не попадала в перечень охотничьих ресурсов.

Он добавил, что регионы РФ, в том числе Нижегородская область, в 2023 году методологически оказались не готовы к вспышкам гриппа птиц. "Федеральное законодательство ни разу не разрабатывало требования к ликвидации очагов в дикой природе гриппа птиц, так и наше региональное законодательство оказалось не готово", - сказал Курюмов.

В мае сообщалось, что птичий грипп был выявлен у дикой чайки на территории Шарангского муниципального озаксобрание нижегорокруга у Добровского пруда. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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