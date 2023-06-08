Зеленый амфитеатр открылся около станции метро "Таганская" в Москве

Авторы проекта создали зеленый амфитеатр с 10 деревянными лавочками, газонами, цветниками и дорожками для прогулок

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новое общественное пространство общей площадью более 1,1 тыс. кв. м, спроектированное архитектурным бюро dot.bureau в виде амфитеатра, расположилось в шаговой доступности от метро "Таганская" в Москве. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора столицы, первого зампредседателя комитета Сергея Кузнецова.

"Москва становится все более открытой для своих жителей и новым трендом становится доступность ранее закрытых заводских и офисных пространств, что активно формирует новый облик столицы. В мае 2023 года в Таганском районе на улице Большие Каменщики, строение 9 появился настоящий оазис посреди города - зеленый амфитеатр "Пангея". <...> В тени сохраненных проектом деревьев, можно не только выпить кофе, но и поработать: в амфитеатре действует зона бесплатного Wi-Fi. Живые изгороди, цветники и деревья - все это делает зеленый амфитеатр площадью 420 кв. м тихим природным уголком в самом центре мегаполиса", - значится в сообщении.

Зеленый амфитеатр создан в рамках работы над бизнес-центром P.A.N.G.A.E.A fee-девелопера "БКЛ Недвижимость".

"Авторы проекта - архитектурное бюро dot.bureau - переосмыслили пространство и создали на небольшой возвышенности зеленый амфитеатр с десятью деревянными лавочками, газонами, цветниками и дорожками для прогулок. Перед амфитеатром расположена небольшая площадь, рядом с которой откроется уютное кафе с летней верандой", - отметил Кузнецов, чьи словам приводит пресс-служба.