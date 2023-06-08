Социальные координаторы появятся в детских больницах Москвы

Сегодня соцкоординаторы работают в 33 больницах, они оказали москвичам уже более 115 тыс. услуг

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Социальные координаторы появились в ряде стационаров Москвы еще в 2021 году, вскоре они появятся во всех клиниках города, в том числе и детских. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Социальные координаторы, которые во взаимодействии с медицинскими учреждениями оказывают помощь пациентам больниц, особенно тем, кто попадает туда экстренно, по скорой, и их родственникам - это новый вид социальных работников. Это новый вид помощи - такого в стране еще не было. Сегодня соцкоординаторы работают в 33 больницах, они оказали москвичам уже более 115 тыс. услуг. <...> Мы планируем расширить проект в том числе на детские стационары. В них социальные координаторы будут комплексно решать трудности семьи, связанные с госпитализацией ребенка: к примеру, они помогут оформить документы и при необходимости организуют социальную помощь", - сказала Ракова.

По ее словам, работа социальной службы в больницах ведется проактивно: ежедневно координаторы посещают новых пациентов. Особое внимание уделяют старшему поколению, многодетным семьям, людям с инвалидностью, бездомным и другим. Однако помощь может получить любой пациент, который в ней нуждается.

Координаторы в составе социальной службы помогают организовать поддержку человека после выписки, например, оформить надомное социальное обслуживание, получить путевку в социальный дом или геронтологический центр, помочь связаться с родственниками и многое другое. В команде с соцкоординаторами также работают столичные психологи.

"За счет такого межведомственного взаимодействия, обмена данными и ресурсами, исключаются возникающие барьеры и обеспечивается комфортное получение социальной помощи. Социальные координаторы связываются с коллегами по всем направлениям поддержки, чтобы закрыть потребности пациента. Напомним, первые соцкоординаторы появились в столичных стационарах в 2021 году", - уточнила Ракова.

Она пояснила, что с февраля 2023 года соцкоординаторы работают в новых флагманских центрах городских больниц, где взяли на себя заботу в том числе о самых сложных экстренных пациентах. Ключевыми задачами стали оперативное решение социальных вопросов горожан и своевременное высвобождение коечного фонда. На сегодняшний день в больницах работают 62 психолога и 108 социальных координаторов.