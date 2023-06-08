Генпрокуратура признала нежелательной в России "Завет церквей TCCN"

По данным ведомства, организация собирала пожертвования на поддержку ВСУ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность американской религиозной организации "Завет церквей TCCN", направляющей собранные с граждан пожертвования на поддержку Вооруженных сил Украины и украинских террористических организаций. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам изучения материалов проверок Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной религиозной организации "Завет церквей TCCN" (Transformation Center Covenant Network TCCN, Transformation Center Church International), США. Установлено, что функционирование указанной организации представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там отметили, что "под видом распространения религиозного учения основатель и руководитель организации гражданин США Андрей Шаповалов создал деструктивное объединение, деятельность которого направлена на подавление личности последователей с целью сбора денежных средств". Организация имеет представительства в нескольких регионах РФ.

"Собранные, в том числе на территории России, пожертвования использовались на поддержку Вооруженных сил Украины и украинских террористических организаций, а также информационное освещение антироссийских акций по всему миру", - подчеркнули в Генпрокуратуре. Кроме того, добавили в надзорном ведомстве, усилия организации направлены на попытку смены власти неконституционным путем и изменение духовно-нравственных ценностей Российской Федерации.

Информация о решении направлена в Минюст России для внесения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.