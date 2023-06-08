Более 60 центров образования на русском языке планируют открыть в 56 странах

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, реализуется проект "Российский учитель за рубежом", который направлен на повышение качества преподавания и изучение языка и общеобразовательного предмета на русском языке

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Минпросвещения России планирует обеспечить открытие 65 центров образования на русском языке и обучения русскому языку в 56 странах, следует из презентации министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

"Минпросвещения России рамках в грантов в 2023 году обеспечит открытие 65 центров открытого образования русском языке и обучения русскому языку", - говорится в презентации, представленной Кравцовым на международном форуме министров образования "Формируя будущее"

Он сказал, что в настоящее время реализуется проект "Российский учитель за рубежом", который направлен на повышение качества преподавания и изучение русского языка и общеобразовательного предмета на русском языке. На данный момент проект реализуется в Таджикистане, Киргизии, Вьетнаме, Монголии, Сербии, Узбекистане и Турции, в нем участвуют 379 учителей.

В новом учебном году к проекту планируют подключиться Китай, Венесуэла, Куба и Египет, а число участников вырастет до 632.