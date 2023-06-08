В Железноводске появилась первая в Кавминводах электрозаправка

По словам главы курорта Евгения Бакулина, парковочная зона позволяет беспрепятственно зарядить автомобиль, не создавая помех на дороге

ПЯТИГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Первую электрозаправку в Кавказских Минеральных Водах установили в городе Железноводске. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава курорта Евгений Бакулин.

"В курортном городе Железноводске появилась первая электрическая заправка для электромобилей. Установлена она в непосредственной близости от городского парка имени Станислава Говорухина", - сказал Бакулин.

По его словам, парковочная зона позволяет беспрепятственно зарядить автомобиль, не создавая помех на дороге.

"На сегодняшний день электроавтомобили становятся популярным видом транспорта, и такой транспорт позволит сохранить экологическую чистоту в курорте, куда приезжают укрепить здоровье туристы. Необходимо уже сейчас развивать инфраструктуру для электрического транспорта. Ведь это экологически чистый транспорт. Пока установлена только одна, в жилой части, но планируем установить еще станции в курортной зоне Железноводска, что способно привлечь к нам дополнительный туристический трафик", - рассказал глава Железноводска.