В Кремле сообщили, что "потихоньку готовятся" к прямой линии с Путиным

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сроки ее проведения назовут позже

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Подготовка к прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным уже идет, но сроки ее проведения будут названы позже, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники писал, что прямая линия "состоится в этом году и, скорее всего, пройдет в ноябре-декабре".

"Что касается прямой линии - мы говорили, что как только мы определимся, мы заявим о сроках. Пока мы никаких сроков, как вы знаете, не заявляли. Мы готовимся к ней потихоньку. Как время придет - мы, безусловно, вас проинформируем", - заверил Песков в ответ на просьбу подтвердить эти данные.

Прямая линия - традиционный формат общения президента с россиянами, когда он несколько часов отвечает на вопросы граждан в прямом эфире. Впервые такая форма была опробована в 2001 году. Прямые линии проводились каждый год, кроме 2004 и 2012 годов. В 2020 году элементы прямой линии были включены в большую пресс-конференцию. В 2021 году прямая линия с Путиным состоялась 30 июня, в 2022 году она не проводилась.