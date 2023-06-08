Песков назвал самоотверженной работу спасателей в районе Каховской ГЭС под обстрелами

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на месте ЧП "группировка развертывается"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин постоянно получает доклады о самоотверженной работе спасателей в окрестностях Каховской ГЭС, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, доклады постоянно поступают", - сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что на месте ЧП "группировка развертывается". "Наши спасатели самоотверженно работают. Сложность заключается в том, что в целом ряде мест им приходится работать в условиях продолжающихся обстрелов со стороны Украины", - подчеркнул Песков. "Но главную задачу по спасению людей, как всегда, наши спасители выполняют самоотверженно", - отметил пресс-секретарь главы государства.