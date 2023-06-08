В проекте Москвы "Открой#Моспром" появились новые виртуальные экскурсии

Всего в 2023 году планируется выпустить около 20 серий

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новая серия онлайн-экскурсий по московским фабрикам и заводам стартовала в рамках проекта "Открой#Моспром", первые два выпуска уже доступны к просмотру в соцсетях и на сайте. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Онлайн-формат позволяет побывать на предприятиях, которые в обычное время недоступны для посетителей, и куда не водят очные экскурсии. <...> Виртуальные экскурсии проводятся с 2020 года, за это время мы показали более 65 выпусков. В 2023 году онлайн-серию открыло предприятие по изготовлению чипов для проездных карт и брелоков. Планируем в этом году выпустить около 20 серий, две уже сейчас доступны к просмотру", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что RFID-продукцией завода "Смарт Системз", участника первой серии, пользуется более 50 млн россиян. Второй выпуск посвящен восьми предприятиям легкой промышленности, которые расположены в отраслевом кластере "Кунцево". Среди них, например, производитель спортивной и повседневной одежды "Макс Экстрим", где организован полный цикл производства - от этапа разработки до пошива и печати изображений на ткани. Здесь на трафаретной машине печатают до 700 изделий в час.

В будущих выпусках зрителей познакомят с рекордсменом по скоростному модульному строительству жилья - предприятием "МонАрх". На заводе собирают готовые модули квартиры с отделкой, электропроводкой и водоснабжением. Затем их поставляют на строительный объект, где уже возводят здание. Также участники побывают на производстве компании "ЛГМ", где более 60 лет производят насосное оборудование для кораблей, космодромов и атомных станций.

"С остальными компаниями, по которым проведут онлайн-туры, можно ознакомиться на сайте и в соцсетях проекта "ВКонтакте" и "Одноклассники". Там же выкладывают новые серии", - добавили в пресс-службе.

Проект "Открой#Моспром" заработал в 2019 году. Он объединил множество форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия.