Суд в Новосибирске признал законной вырубку леса на месте строительства кампуса НГУ

Решение Центрального районного суда оставлено без изменения

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отклонил апелляцию на иск об оспаривании разрешения на вырубку леса на участке строительства объектов кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ). Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона в четверг.

"В удовлетворении исковых требований экоактивистам отказано в полном объеме. Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Новосибирского областного суда решение Центрального районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба экоактивистов - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Экозащитники обратились в суд сентябре 2022 года. Они заявили, что на участке вырубают неучтенный защитный лес новосибирского Академгородка, который является объектом культурного наследия. Спорной территорией стал участок под строительство учебно-научного центра Института медицины и психологии НГУ. В октябре 2022 года суд наложил запрет на работы на участке, по затем после удовлетворения жалобы ответчика по делу - мэрии города - определение было отменено.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе рассмотрения судом Новосибирска было установлено, что участок находится в бессрочном пользовании у университета и исключен из границ академического лесничества, а ссылки истцов на то, что нарушено их право на благоприятную окружающую среду и среду обитания, на сохранение лесов, имеют общий характер.

Строительство нового кампуса НГУ началось в конце 2022 года. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 11 млрд рублей. Первая очередь проекта кампуса НГУ реализуется на частные благотворительные средства и предполагает строительство трех объектов - учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ, а также общежитий НГУ на 690 мест. Вторая очередь предполагает строительство корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. В начале года правительством РФ срок ввода кампуса был перенесен с 2024 года на 2025 год.